Тульские власти заключили на ПМЭФ соглашения на сумму около 170 млрд рублей

«Питерский форум шире, чем соглашения и инвестиции. Инвестиции — это не только деньги, направленные на создание производства или его модернизацию, это, прежде всего, вклад в человеческий капитал, в развитие демографии. В этом году на форуме мы подписали в том числе демографические соглашения с предприятиями, которые поддерживают своих сотрудников. Важно, что на ПМЭФ собираются большое количество людей, заинтересованных в развитии нашей страны», — подытожил Миляев.