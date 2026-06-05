Тульские власти заключили на ПМЭФ соглашения на сумму около 170 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Тульской области подписало на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) около 30 соглашений о реализации проектов в различных сферах примерно на 170 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев, подводя итоги работы делегации региона на форуме.
«Все планы, которые перед нами стояли, мы выполнили. Подписали порядка 30 соглашений на сумму порядка 170 млрд рублей в самых разных сферах. В том числе мы подписывали нефинансовые, демографические соглашения», — приводит пресс-служба облправительства слова Миляева.
Среди ключевых направлений в работе делегации Тульской области на ПМЭФ Миляев назвал переговоры на тему развития рынка финансовых услуг в регионе, внедрения технологий искусственного интеллекта. Кроме того, губернатор подписал соглашения о сотрудничестве с «Опорой России», Торгово-промышленной палатой РФ в сфере содействия малому и среднему предпринимательству.
Миляев отметил, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании назвал решения, направленные на поддержку отечественного бизнеса. «Наша задача — наращивать сектор малого и среднего предпринимательства, у нас неплохие результаты в этой части по итогам прошлого года», — добавил губернатор.
Миляев обозначил вклад форума в работу комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», напомнив, что в 2025 году на ПМЭФ был подписан ряд соглашений о развитии физкультуры и спорта, туристической и спортивной инфраструктуры. В 2026 году тоже был достигнут ряд договоренностей в этих сферах.
«Питерский форум шире, чем соглашения и инвестиции. Инвестиции — это не только деньги, направленные на создание производства или его модернизацию, это, прежде всего, вклад в человеческий капитал, в развитие демографии. В этом году на форуме мы подписали в том числе демографические соглашения с предприятиями, которые поддерживают своих сотрудников. Важно, что на ПМЭФ собираются большое количество людей, заинтересованных в развитии нашей страны», — подытожил Миляев.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.