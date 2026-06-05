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Климатическая уязвимость Петербурга может привести к технологическому прорыву

По словам председателя городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилла Соловейчика, Санкт-Петербург уже на этом пути.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Климатическая уязвимость прибрежных мегаполисов может стать мощным драйвером технологического и экологического прорыва, Санкт-Петербург уже на этом пути. Об этом рассказал председатель городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик в рамках сессии Климатического клуба на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Климатическая уязвимость прибрежных мегаполисов может стать мощным драйвером технологического и экологического прорыва. Санкт-Петербург уже на этом пути — и задает вектор», — отметил он в Telegram-канале.

Сессия прошла под председательством помощника президента, специального представителя президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслана Эдельгериева.

Соловейчик отметил, что изменения климата являются серьезным вызовом, но у России, в частности у Петербурга, есть все ресурсы для того, чтобы эффективно реагировать на них. Например, еще в 2023 году город утвердил Региональный план адаптации к изменениям климата, в который вошел комплекс мер по различным отраслям — от ЖКХ и здравоохранения до берегозащиты.

О ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.