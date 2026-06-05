Климатическая уязвимость Петербурга может привести к технологическому прорыву

Соловейчик отметил, что изменения климата являются серьезным вызовом, но у России, в частности у Петербурга, есть все ресурсы для того, чтобы эффективно реагировать на них. Например, еще в 2023 году город утвердил Региональный план адаптации к изменениям климата, в который вошел комплекс мер по различным отраслям — от ЖКХ и здравоохранения до берегозащиты.