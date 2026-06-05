Оренбургская область заключила около 20 соглашений за три дня работы на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Представители Оренбургской области подписали порядка 20 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в «Максе».
«Более 17 соглашений заключила Оренбургская область за три дня международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Мы провели порядка 50 встреч с инвесторами, госструктурами и зарубежными партнерами», — написал он.
Солнцев уточнил, что на сегодняшний день в инвестиционном портфеле Оренбургской области 126 проектов с объемом инвестиций более 549 млрд рублей. «По итогам этого форума он станет еще больше», — добавил губернатор.
Глава региона добавил, что к 2030 году регион планирует создать порядка 22 тыс. новых рабочих мест. «Инвесторы верят в Оренбургскую область. И это открывает для нас большие перспективы», — подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.