В экономику Ульяновской области благодаря ПМЭФ привлекут более 110 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Соглашения, заключенные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), позволят дополнительно привлечь в экономику Ульяновской области более 110 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в «Максе».
«Более 110 млрд рублей — такой объем новых инвестиций нам удалось привлечь в экономику Ульяновской области по итогам работы на ПМЭФ-2026. Запускаем новые проекты и продвигаем интересы нашего региона», — написал он.
Русских добавил, что есть инвестиционные вложения в новые направления. В их числе строительство семеноводческого комплекса и выпуск фармпрепаратов, создание комплектующих для автопрома.
«Большой объем инвестиций ожидаем в программы развития наших крупных предприятий, на которых трудятся тысячи жителей Ульяновской области. К примеру, с руководством ОАК и “Ил” подписали соглашение о масштабном техническом перевооружении “Авиастара”, — уточнил губернатор.
По словам главы региона, благодаря инвестициям будет продолжена модернизация Ульяновского автомобильного завода, а также предприятия «Технониколь Ульяновск». «С “Арнест” подписали соглашение о корпоративных мерах поддержки для работников. С гендиректором “Камаза” Сергеем Когогиным обсудили поддержку ДААЗа (Димитровградского автоагрегатного завода — прим. ТАСС) и проекты развития для Димитровграда», — отметил Русских.
Ульяновская область подписала на ПМЭФ два соглашения об инвестировании в строительство жилья для жителей региона и формирование комфортной среды. Новые договоренности достигнуты со «Сбером», ВТБ, МТС, «Озон». «Наращиваем сотрудничество и по международному направлению — провел переговоры с президентом Абхазии, послами Ирана, Алжира, ОАЭ. Особое внимание традиционно уделяем на ПМЭФ межрегиональному сотрудничеству: с коллегами-губернаторами наметили направления взаимодействия, в том числе это Владимирская область и Санкт-Петербург», — написал глава региона.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.