Лула бросил вызов США и заявил о готовности искать новые рынки

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с критикой намерений США ввести 25-процентные пошлины на часть бразильской продукции. Об этом сообщает китайское издание Sohu, на публикацию которого ссылается «ФедералПресс».
Бразильский лидер дал понять, что его страна не намерена ставить свою экономику в зависимость от одного внешнего рынка. По словам Лулы, при необходимости Бразилия сможет переориентировать экспортные потоки и найти новых покупателей для своей продукции.
Отдельно президент поблагодарил Китай за решение снять ограничения на поставки ряда бразильских товаров, ранее введенные из-за опасений, связанных с ящуром. Этот шаг открывает дополнительные возможности для экспорта мяса, поскольку Китай остается крупнейшим импортером бразильской говядины и свинины.
Комментируя отношения с Вашингтоном, Лула подчеркнул, что Бразилия придерживается самостоятельного внешнеполитического курса. Он отметил, что страна не стремится к конфронтации ни с США, ни с Китаем, однако намерена последовательно защищать собственные экономические интересы.
По оценке Sohu, заявления бразильского президента стали ответом на усиливающуюся торговую напряженность вокруг возможного введения американских ограничительных мер. При этом бразильские власти демонстрируют готовность расширять сотрудничество с различными международными партнерами, не связывая развитие национальной экономики с каким-либо одним направлением внешней торговли.
В своем выступлении Лула фактически обозначил курс на диверсификацию внешнеэкономических связей. По его словам, Бразилия заинтересована в сохранении конструктивных отношений с крупнейшими мировыми экономиками, однако не намерена отказываться от права самостоятельно определять приоритеты своей торговой и экономической политики.
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