Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуснуллин назвал возможным проект тоннеля через Берингов пролив

Это крупный инфраструктурный проект, но его надо считать, заявил вице-премьер.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Проект по строительству тоннеля, который мог бы соединить Чукотку и Аляску через Берингов пролив, вполне возможен. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Про Аляску я считаю, что тема интересная, возможно, это крупный инфраструктурный проект, но его надо считать. По деньгам, по всему. Хотя нет ничего невозможного. Считаю, что это возможно», — подчеркнул Хуснуллин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше