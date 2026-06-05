Хуснуллин назвал возможным проект тоннеля через Берингов пролив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Проект по строительству тоннеля, который мог бы соединить Чукотку и Аляску через Берингов пролив, вполне возможен. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Про Аляску я считаю, что тема интересная, возможно, это крупный инфраструктурный проект, но его надо считать. По деньгам, по всему. Хотя нет ничего невозможного. Считаю, что это возможно», — подчеркнул Хуснуллин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.