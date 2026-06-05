Глава FESCO оценил дефицит перевозок в случае ухода иностранных компаний

В целом логистика, продолжил глава FESCO, достаточно быстро адаптируется к любым ситуациям в мире, поэтому для дальневосточного морского пароходства перестройка логистических маршрутов «не является чем-то новым». «С закрытием Ормузского пролива и с прекращением доступа к одному из крупнейших портов Джабаль-Али изменилась и логистика. Это почти 15 млн TEU в год. Естественно, мы вынуждены были перестраивать тоже наши логистические цепочки, как и другие судоходные компании в мире», — добавил он.