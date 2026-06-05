Глава FESCO оценил дефицит перевозок в случае ухода иностранных компаний

Интервью. Петр Иванов.
В случае ухода иностранных судоходных компаний с российских маршрутов дефицит перевозок удастся преодолеть в короткий срок, заявил в интервью телеканалу РБК директор по логистике «Росатом», генеральный директор FESCO Петр Иванов на полях Петербургского международного экономического форума.
«В целом мы оцениваем дефицит в районе 15%. Вот если недружественные все судоходные компании уйдут, это в районе 15−20 котейнеровозов, то есть это история, которая может быть заменена в достаточно короткий срок», — сказал он.
Иванов отметил, что объем поставок грузов в страны, которые покрываются недружественными перевозчиками, минимальный. «Фактически 95% покрываются так или иначе теми сервисами, которые оказывают российские судоходные компании. А то что сегодня не покрывается, если такая потребность будет, безусловно может быть покрыто за счет партнерских маршрутов», — добавил он.
В целом логистика, продолжил глава FESCO, достаточно быстро адаптируется к любым ситуациям в мире, поэтому для дальневосточного морского пароходства перестройка логистических маршрутов «не является чем-то новым». «С закрытием Ормузского пролива и с прекращением доступа к одному из крупнейших портов Джабаль-Али изменилась и логистика. Это почти 15 млн TEU в год. Естественно, мы вынуждены были перестраивать тоже наши логистические цепочки, как и другие судоходные компании в мире», — добавил он.
Транспортная группа FESCO одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые осуществляют перевозки преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций комании (92,5%) указом президента передан госкорпорации «Росатом».
По итогам 2025 года международные морские перевозки группы FESCO выросли на 5% относительно 2024-го, до 525 тыс. TEU. Вместе с тем российский контейнерный рынок за аналогичный период сократился на 5%. К падению показателей, согласно отчетности группы, привели высокая ключевая ставка, волатильность курсов валют, а также снижение потребительской и деловой активности. Кроме того, дополнительное давление на логистическую отрасль России оказало снижение ставок фрахта в направлении Юго-Восточная Азия — Дальний Восток и снижение доходности железнодорожных перевозок, указали в FESCO.
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