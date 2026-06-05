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Ленобласть заключила на ПМЭФ соглашений на 314 млрд рублей

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, было заключено много социальных соглашений в поддержку семей с детьми, многодетных и молодых.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Ленинградская область в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила соглашений на общую сумму 314 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Три дня ПМЭФ-2026 позади. Программу выполнили с запасом — больше 100%. Главное достижение — не деньги, а люди. Рекордные 14 500 новых рабочих мест. Никогда столько не создавали на одной форумной площадке. Инвестиции — 314 млрд рублей. Тоже сильная цифра, особенно в нынешних условиях», — написал Дрозденко.

По словам губернатора Ленобласти, было заключено много социальных соглашений в поддержку семей с детьми, многодетных и молодых. Кроме того, на форуме регион подтвердил свое лидерство в ключевых показателях — снижении бедности, росте доходов и продолжительности жизни, инвестициях и жилья на душу населения.

«Ленинградская область уверенно в десятке и пятерке лидеров», — подчеркнул Дрозденко.

Ранее на ПМЭФ губернатор Ленобласти назвал четыре «столпа» инвестиционной привлекательности региона. Ими являются логистика, промышленность, сельское хозяйство и туризм.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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