Ленобласть заключила на ПМЭФ соглашений на 314 млрд рублей

По словам губернатора Ленобласти, было заключено много социальных соглашений в поддержку семей с детьми, многодетных и молодых. Кроме того, на форуме регион подтвердил свое лидерство в ключевых показателях — снижении бедности, росте доходов и продолжительности жизни, инвестициях и жилья на душу населения.