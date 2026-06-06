Решетников считает, что экономика РФ имеет потенциал роста на 10%

«Важно больше думать о том, насколько эффективно используется уже созданное. В этом смысле платформенная экономика сильно помогает. Она фактически учит, как лучше использовать уже имеющиеся ресурсы, будь то машины, станки или другое оборудование. За счет этого на текущей базе экономика способна расти примерно на 10%, такой потенциал есть», — сказал министр.