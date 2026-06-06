Решетников считает, что экономика РФ имеет потенциал роста на 10%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экономика России имеет потенциал роста на 10% на основе уже имеющихся ресурсов. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в интервью «Известиям».
«Важно больше думать о том, насколько эффективно используется уже созданное. В этом смысле платформенная экономика сильно помогает. Она фактически учит, как лучше использовать уже имеющиеся ресурсы, будь то машины, станки или другое оборудование. За счет этого на текущей базе экономика способна расти примерно на 10%, такой потенциал есть», — сказал министр.
Он добавил, что опыт последних пяти-шести лет показал, что экономика России в целом отличается гибкостью.
«Но это не значит, что над этой гибкостью не нужно работать. Часто мы сами ее ограничиваем регуляторикой: решая одну задачу, добавляем ограничения здесь, здесь и здесь, и в итоге система начинает хуже реагировать на изменения», — отметил Решетников.