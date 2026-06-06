Рязанская область заключила на ПМЭФ 20 соглашений

По его данным, это проекты в самых разных сферах: промышленность, фармацевтика, логистика, туризм, цифровые технологии, креативные индустрии, подготовка кадров, развитие социальной инфраструктуры, спорта и культуры. «На форуме прошли десятки запланированных и рабочих встреч. Обсудили новые проекты, решили многие текущие вопросы, наметили дальнейшие шаги по развитию Рязанской области. Теперь возвращаемся домой. Впереди самая важная часть — реализация всех достигнутых договоренностей», — отметил он.