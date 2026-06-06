Рязанская область заключила на ПМЭФ 20 соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Рязанская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключила 20 соглашений, общий объем инвестиций по новым проектам составил почти 55 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Завершаем работу на Петербургском международном экономическом форуме. За эти дни заключили более 20 соглашений. Общий объем инвестиций по новым проектам составил почти 55 млрд рублей», — написал он в Telegram-канале.
По его данным, это проекты в самых разных сферах: промышленность, фармацевтика, логистика, туризм, цифровые технологии, креативные индустрии, подготовка кадров, развитие социальной инфраструктуры, спорта и культуры. «На форуме прошли десятки запланированных и рабочих встреч. Обсудили новые проекты, решили многие текущие вопросы, наметили дальнейшие шаги по развитию Рязанской области. Теперь возвращаемся домой. Впереди самая важная часть — реализация всех достигнутых договоренностей», — отметил он.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.