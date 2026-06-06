Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 6 июня

Национальным банком определены курсы валют на 6 июня, субботу. В итоге в начале первых летних выходных курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в сравнении с курсами, установленными накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 6 июня, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8274 белорусского рубля, 1 евро — 3,2869 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8161 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 5 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в субботу, 6 июня.
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