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Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 6 июня

Нацбанк Беларуси определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 6 июня, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены курсы валют на 6 июня, субботу. В итоге в начале первых летних выходных курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в сравнении с курсами, установленными накануне.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на субботу, 6 июня, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8274 белорусского рубля, 1 евро — 3,2869 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8161 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 5 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в субботу, 6 июня.

Тем временем власти сказали, как решить вопрос долгостроев в Минске.

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