ТАСС проведет на ПМЭФ встречу «без галстуков» с деканом экономфакультета МГУ

Профессор Аузан расскажет о влиянии цифровых платформ на жизнь и рынок труда, о том, какие главные перспективы развития платформенной экономики и скрытые риски она в себе таит. В ходе встречи планируется обсудить, как цифровые платформы меняют качество жизни, социальные связи и привычный уклад. Эксперт спрогнозирует, какие профессии исчезнут, а какие появятся в новой реальности.