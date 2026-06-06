ТАСС проведет на ПМЭФ встречу «без галстуков» с деканом экономфакультета МГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Удобство цифровых платформ и влияние новой инфраструктуры на рынок труда в России в ближайшие годы станут темами встречи в формате «ПМЭФ без галстуков» с деканом экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александром Аузаном, которую 6 июня проведет информационное агентство ТАСС.
Встреча состоится в 12:30 на стенде ТАСС на площадке ПМЭФ. Все желающие смогут к ней присоединиться в качестве слушателей, а также задать гостю свои вопросы. Прямая трансляция беседы будет доступна в официальных соцсетях ТАСС.
Профессор Аузан расскажет о влиянии цифровых платформ на жизнь и рынок труда, о том, какие главные перспективы развития платформенной экономики и скрытые риски она в себе таит. В ходе встречи планируется обсудить, как цифровые платформы меняют качество жизни, социальные связи и привычный уклад. Эксперт спрогнозирует, какие профессии исчезнут, а какие появятся в новой реальности.
Среди обсуждаемых тем также вступающий в силу осенью новый закон о платформенной экономике.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.