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В Севастополе запустили горячую линию для застрявших из-за дефицита топлива туристов

Для туристов, застрявших в Севастополе из-за остановки свободной продажи топлива, открыли горячую линию, сообщила пресс-служба Управления туризма города. Отдельная горячая линия также действует для туристов всего Крыма.

Для туристов, застрявших в Севастополе из-за остановки свободной продажи топлива, открыли горячую линию, сообщила пресс-служба Управления туризма города. Отдельная горячая линия также действует для туристов всего Крыма.

Для получения помощи необходимо предоставить информацию о транспортном средстве, владельце, виде используемого топлива и контактный телефон. Кроме того, потребуется подтверждение брони в отеле.

4 июня в Севастополе приостановили свободную продажу топлива. Топливо можно приобрести по талонам, которые приобретены ранее. При этом один человек может купить по талону не более 20 л бензина. Ограничения на продажу топлива введены на всей территории Крыма.

Дефицит топлива сохраняется в Крыму с конца мая. Причиной стали проблемы с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», сообщали власти республики. Трасса идет от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы.

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