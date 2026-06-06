Вице-премьер Кубы: Гавана и Москва считают благоприятной среду для инвестиций

«Мы провели бизнес-диалог с российскими и кубинскими предпринимателями. Обменялись мнениями по ряду направлений сотрудничества, в которых мы работаем, на некоторых треках наблюдаются умеренные результаты, — пояснил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). — К перспективным областям можно отнести энергетический сектор, туризм, а также совместное производство и разработку лекарств и медицинских изделий. В этой последней сфере фиксируем очень тесное сотрудничество».