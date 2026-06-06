Вице-премьер Кубы: Гавана и Москва считают благоприятной среду для инвестиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Участники бизнес-диалога Россия — Куба, состоявшегося в Санкт-Петербурге, пришли к выводу о наличии благоприятной среды для развития совместных инициатив в сфере инвестиций. Об этом ТАСС сообщил заместитель премьер-министра, руководитель департамента внешней торговли карибского государства Оскар Перес-Олива.
«Мы провели бизнес-диалог с российскими и кубинскими предпринимателями. Обменялись мнениями по ряду направлений сотрудничества, в которых мы работаем, на некоторых треках наблюдаются умеренные результаты, — пояснил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). — К перспективным областям можно отнести энергетический сектор, туризм, а также совместное производство и разработку лекарств и медицинских изделий. В этой последней сфере фиксируем очень тесное сотрудничество».
В то же время руководитель кубинской делегации, приехавшей в Россию, отметил наличие плодотворных связей между Москвой и Гаваной и в других областях, таких как горнодобывающая промышленность. «Мы запускаем множество совместных проектов в стратегических секторах и считаем, что существует благоприятная среда для развития», — резюмировал собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.