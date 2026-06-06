Решетников: платформы контролируют вход на рынок и становятся «голкиперами»

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Платформы становятся «голкиперами», то есть фактически контролируют вход на рынок. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в интервью «Известиям».
«Платформы становятся тем, что в Европе называют “голкиперами”, — то есть фактически контролируют вход на рынок. Плюс у них есть тенденция к монополии: обычно остается одна-две крупные платформы в сегменте, максимум две с половиной. А дальше они начинают между собой объединяться за счет синергии и постепенно заходят даже в финансовый сектор — это мы уже наблюдаем», — сказал министр.
Он также отметил, что платформы сейчас — это один из главных драйверов роста производительности труда и эффективности экономики.
«Оборот платформ — уже около 30% розничной торговли, это уже очень значимая доля», — добавил Решетников.