Троценко назвал механизмы для ослабления рубля

«Почему у нас обязательно ФНБ должен быть в долларах США? Это же те правила, которые мы определили для модели, которая работала в предыдущий период. Сейчас идет разговор о переосмыслении, пересборке новой модели. Давайте введем другие правила Достаточно много может быть сделано для того, чтобы рубль не был сверхукреплен», — сказал он.