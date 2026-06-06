Троценко назвал механизмы для ослабления рубля

Российский рубль удастся ослабить при возникновении повышенного спроса на валюту, заявил в интервью телеканалу РБК основатель корпорации AEON Роман Троценко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Для ослабления рубля необходимо, во-первых, снизить доходность по рублевым инструментам, тогда возникнет инвестиционный спрос, указал Троценко. В качестве дополнительного инструментария он назвал отказ от «зеркалирования» — приобретения и продажи валюты на внутреннем рынке, а также накопление средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублях.
«Почему у нас обязательно ФНБ должен быть в долларах США? Это же те правила, которые мы определили для модели, которая работала в предыдущий период. Сейчас идет разговор о переосмыслении, пересборке новой модели. Давайте введем другие правила Достаточно много может быть сделано для того, чтобы рубль не был сверхукреплен», — сказал он.
О том, что для снижения влияния валютных операций Минфина и Банка России на курс рубля, необходимо рассмотреть возможность накопления средств ФНБ в рублях, заявил ранее и основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Он отметил, что после введения санкций объем валютного рынка сократился, поскольку значительная часть экспортной выручки остается за рубежом и используется для покрытия импорта, а не поступает на внутренний рынок.
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российский рубль выглядит крепким только из-за подорожания нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке и до конца года все равно ослабится. По его прогнозу, в конце года курс доллара будет в диапазоне 80−85 ₽
ВТБ в своей стратегии на 2026 закладывал курс 85−88 ₽ за доллар, однако позднее пересмотрел прогноз в пользу более крепкого рубля — около 80 за доллар. Первый зампред банка Дмитрий Пьянов отмечал, что прогнозирование курса осложняется короткой историей плавающего курса в России, влиянием непредсказуемых событий и инертностью экспертного мнения.
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