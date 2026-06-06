Новак назвал развитие электромобилей в РФ объективным процессом и нашим будущим

«Это уже наша жизнь, и активное развитие электромобилей — наше будущее. Постепенно будет переход. Важно, что это экологичный, тихий автомобиль, который уже делают не хуже, чем двигатель внутреннего сгорания — и по пробегу, и по дизайну. Поэтому думаю, что в будущем доля будет сильно увеличиваться», — сказал Новак.