Новак назвал развитие электромобилей в РФ объективным процессом и нашим будущим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Развитие электромобилей в России — это объективный процесс, наше будущее, однако без двигателей внутреннего сгорания человечество пока не обойдется. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью для проекта «Блогерская студия VK Видео: пространство прямого диалога» в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Это уже наша жизнь, и активное развитие электромобилей — наше будущее. Постепенно будет переход. Важно, что это экологичный, тихий автомобиль, который уже делают не хуже, чем двигатель внутреннего сгорания — и по пробегу, и по дизайну. Поэтому думаю, что в будущем доля будет сильно увеличиваться», — сказал Новак.
При этом он высказался против запрета бензиновых машин.
«Сейчас это не требуется и не нужно, потому что доля автомобилей гибридных либо электромобилей еще достаточно низкая. Мы, наверное, через какое-то время все перейдем на электромобили», — добавил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.