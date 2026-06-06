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Росавиация: решение об ограничении полетов над Москвой пока не принято

Окончательное решение о введении особого режима для полетов в Московской воздушной зоне пока не принято, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Окончательное решение о введении особого режима для полетов в Московской воздушной зоне пока не принято, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В конце мая Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны о введении особого режима полетов гражданских самолетов на высотах до 5,1 тыс. м в Московской воздушной зоне. Ограничения в любом случае не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы.

Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов сообщала, что запрет на полеты начнет действовать с июня.