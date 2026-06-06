Решетников: правила возврата товаров на маркетплейсах надо изменить

«Самый яркий пример, который мы пока не до конца отработали, — возврат товаров надлежащего качества. С одной стороны, это может звучать смешно. С другой — для малого бизнеса это прямые издержки: логистика туда-обратно, а товар часто возвращается уже в другом состоянии. И повлиять на это продавец не может», — сказал министр.