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Пасечник: в ЛНР выдали около 2 тыс. льготных ипотек

Глава республики отметил, что застройщиков в регион привлекают механизмы свободной экономической зоны.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек приобрели жилье в Луганской Народной Республике по программе льготной ипотеки, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Безусловно, льготная ипотека — это очень выгодная история для жителей республики. Около 2 тыс. ипотек на сегодняшний день под два процента выдано. И этот механизм работает достаточно хорошо и эффективно», — сказал он.

Пасечник отметил, что застройщиков в регион привлекают механизмы свободной экономической зоны. «Свободная экономическая зона предлагает достаточно льготные условия по налогообложению, по отведению земли, по строительству подземных коммуникаций и так далее», — уточнил он.

Как заявлял ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР), льготная ипотека под 2% в Донбассе и Новороссии доступна для каждого россиянина независимо от места проживания — эта мера господдержки работает до конца 2030 года.

Льготная ипотечная программа на покупку жилья в новостройках заработала в регионах Донбасса и Новороссии с января 2023 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину распространить льготную ипотеку под 2% на вторичный рынок жилья в этих регионах, соответствующий механизм заработал в конце апреля того же года.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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