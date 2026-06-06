Пасечник: в ЛНР выдали около 2 тыс. льготных ипотек

Льготная ипотечная программа на покупку жилья в новостройках заработала в регионах Донбасса и Новороссии с января 2023 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину распространить льготную ипотеку под 2% на вторичный рынок жилья в этих регионах, соответствующий механизм заработал в конце апреля того же года.