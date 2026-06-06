Пасечник: власти ЛНР находятся в постоянном диалоге с застройщиками жилья

«Строительством занимается частная структура и влиять на ценообразование у нас, к большому сожалению, нет никакой возможности. Я обращался к нашим застройщикам, мы с ними на регулярной основе проводим совещания, и просил, чтобы стоимость жилья, которое строится в Луганске, была не высокой. Я считаю, что для молодых специалистов, которые должны оставаться на территории республики, должно быть доступное жилье и оно должно быть недорогим. Вот в этом направлении мы с застройщиками работаем», — сказал он.