Пасечник: власти ЛНР находятся в постоянном диалоге с застройщиками жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики регулярно проводят совещания с застройщиками новостроек, в том числе для обеспечения жильем молодых специалистов. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Строительством занимается частная структура и влиять на ценообразование у нас, к большому сожалению, нет никакой возможности. Я обращался к нашим застройщикам, мы с ними на регулярной основе проводим совещания, и просил, чтобы стоимость жилья, которое строится в Луганске, была не высокой. Я считаю, что для молодых специалистов, которые должны оставаться на территории республики, должно быть доступное жилье и оно должно быть недорогим. Вот в этом направлении мы с застройщиками работаем», — сказал он.
Ранее Пасечник сообщал ТАСС, что строительство нового жилья в Луганской Народной Республике в 2023 году «сдвинуто с мертвой точки», за два года в регионе возвели порядка 150 тыс. кв м жилья. По его словам, до 2030 года в республике намерены построить еще порядка 600 тыс. кв. м жилья.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.