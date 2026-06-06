Минфин: каждый третий россиянин имеет финансовую подушку на три месяца

«Финансовая грамотность россиян растет. Сегодня примерно 70% граждан ведут семейный бюджет, 56% ставят перед собой долгосрочные финансовые цели. Каждый третий россиянин располагает финансовой подушкой безопасности в размере не менее трех месяцев расходов. За год этот показатель вырос с 27% до 34%. 77% граждан за последний год предпринимали те или иные действия по сбережению денежных средств», — отметил замминистра.