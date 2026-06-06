Минфин: каждый третий россиянин имеет финансовую подушку на три месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Каждый третий россиянин имеет финансовую подушку безопасности, способную покрыть как минимум три месяца расходов. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников.
«Финансовая грамотность россиян растет. Сегодня примерно 70% граждан ведут семейный бюджет, 56% ставят перед собой долгосрочные финансовые цели. Каждый третий россиянин располагает финансовой подушкой безопасности в размере не менее трех месяцев расходов. За год этот показатель вырос с 27% до 34%. 77% граждан за последний год предпринимали те или иные действия по сбережению денежных средств», — отметил замминистра.
По словам Кадочникова, это говорит о постепенном формировании более ответственного и осознанного финансового поведения, что в конечном итоге положительно влияет как на благополучие отдельных семей, так и на устойчивость экономики в целом.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 8 июня в 13:00 мск.