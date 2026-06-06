Укрепление рубля замедлилось: какой будет политика ЦБ в июне

IrkutskMedia, 6 июня. По итогам первой торговой недели июня на российском валютном рынке отчетливее формируются предпосылки для плавного ослабления рубля к ведущим мировым валютам. Основным фактором стали ожидания участников рынка относительно изменения объемов покупки иностранной валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал, что новые вводные от монетарных властей указывают на замедление прежнего тренда на укрепление национальной валюты.
В то же время рубль сохраняет серьезную поддержку. К позитивным факторам относятся текущая денежно-кредитная политика Банка России, сохраняющийся заметный профицит внешней торговли и по-прежнему ограниченный спрос на импорт. Эти факторы пока не позволяют говорить в краткосрочном периоде о возможности более заметного ослабления российской валюты. Фундаментально рубль сегодня поддерживает и ожидание участниками рынка пролонгации требования об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами до декабря 2029 года.
В первой декаде лета диапазон 71,5−76 рублей за доллар остается актуальным и выглядит достаточно устойчивым. Именно в этих границах рынок, вероятнее всего, будет торговаться до появления новых значимых сигналов от Минфина, Банка России или внешних рынков. При сохранении текущего новостного фона верхняя граница диапазона в районе 76 рублей за доллар пока просматривается как максимальный ориентир. Для евро ожидаются колебания в пределах 83,5−88,5 рубля, для юаня 10,5−11,05 рубля. Существенный выход за эти рамки потребует появления новых факторов, способных заметно изменить баланс спроса и предложения на валютном рынке.