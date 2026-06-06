Укрепление рубля замедлилось: какой будет политика ЦБ в июне

В первой декаде лета диапазон 71,5−76 рублей за доллар остается актуальным и выглядит достаточно устойчивым. Именно в этих границах рынок, вероятнее всего, будет торговаться до появления новых значимых сигналов от Минфина, Банка России или внешних рынков. При сохранении текущего новостного фона верхняя граница диапазона в районе 76 рублей за доллар пока просматривается как максимальный ориентир. Для евро ожидаются колебания в пределах 83,5−88,5 рубля, для юаня 10,5−11,05 рубля. Существенный выход за эти рамки потребует появления новых факторов, способных заметно изменить баланс спроса и предложения на валютном рынке.