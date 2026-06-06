Сбер бесплатно поделится кибераналитикой с Белоруссией и странами СНГ и БРИКС+

По его словам, с помощью ИИ платформа ежедневно обрабатывает информацию более чем из 1,5 тыс. источников, в том числе из теневого интернета. Обогащенная аналитикой информация о любой новой угрозе становится доступной подключенными организациям в течение двух часов с момента ее появления. Всего же на Threat Intelligence доступно более 1 тыс. аналитических отчетов и сведений более чем о 580 тыс. уязвимостей.