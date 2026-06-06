Сбер бесплатно поделится кибераналитикой с Белоруссией и странами СНГ и БРИКС+

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Сбербанк открыл доступ для бизнеса и госструктур Белоруссии и других дружественных стран к платформе управления киберугрозами Threat Intelligence. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ПМЭФ.
«Только совместными усилиями страны могут эффективно противостоять современным киберугрозам и обеспечить безопасность цифрового пространства государств и их ключевых отраслей экономики. Объединение усилий также важно, потому что атаки зачастую носят трансграничный характер. Поэтому Сбер готов делиться информацией об актуальных киберугрозах и эффективных способах противодействия как с российскими организациями, так и с зарубежными партнерами. К интеллектуальной платформе киберразведки Threat Intelligence уже подключились около 650 компаний отечественного сектора и несколько белорусских организаций — в целом видим интерес», — заявил Кузнецов.
В частности, банк рассматривает подключение к платформе партнеров из числа стран СНГ и БРИКС+. Присоединившиеся к Threat Intelligence компании оперативно получают аналитику киберугроз, а также инструменты для эффективного управления уязвимостями и внешней поверхностью атаки, отметил зампред правления банка.
По его словам, с помощью ИИ платформа ежедневно обрабатывает информацию более чем из 1,5 тыс. источников, в том числе из теневого интернета. Обогащенная аналитикой информация о любой новой угрозе становится доступной подключенными организациям в течение двух часов с момента ее появления. Всего же на Threat Intelligence доступно более 1 тыс. аналитических отчетов и сведений более чем о 580 тыс. уязвимостей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.