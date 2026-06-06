Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три месяца на запуск: в бундестаге сделали заявление о «Северном потоке»

Уцелевшая после взрывов нитка газопровода «Северный поток — 2» может быть введена в эксплуатацию примерно за три месяца при наличии соответствующего политического решения со стороны Германии.

Уцелевшая после взрывов нитка газопровода «Северный поток — 2» может быть введена в эксплуатацию примерно за три месяца при наличии соответствующего политического решения со стороны Германии. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал заместитель руководителя фракции партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер.

По словам депутата, такую оценку он получил в ходе общения с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Фронмайер отметил, что сохранившаяся ветка трубопровода находится в рабочем состоянии и при согласии немецкой стороны ее запуск не потребовал бы длительной подготовки.

Парламентарий также заявил, что поврежденные участки газотранспортной системы теоретически могут быть восстановлены. При этом он связал вопрос эксплуатации трубопровода с ситуацией на энергетическом рынке Германии.

Фронмайер обратил внимание на рост стоимости газа для промышленности и населения страны. По его словам, энергетические расходы существенно увеличились по сравнению с периодом до начала конфликта на Украине.

Депутат выразил мнение, что нынешние сложности стали следствием решений, принятых в энергетической политике Германии. Он считает, что восстановление поставок по трубопроводу могло бы повлиять на ситуацию на внутреннем рынке.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» получили серьезные повреждения в результате взрывов, произошедших в Балтийском море в сентябре 2022 года. После инцидента часть инфраструктуры оказалась выведена из строя, однако одна из ниток «Северного потока — 2» сохранила техническую целостность и продолжает оставаться предметом дискуссий о возможном возобновлении поставок газа.

Читайте также: Дублин ввел ограничения против израильских министров.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше