В Иркутской области освоят золоторудное месторождение Урях

Документ подписали на полях ПМЭФ Губернатор Игорь Кобзев и генеральный директор «Нордголд» Георгий Смирнов. Проект предусматривает строительство горно-обогатительного комбината с карьером и золотоизвлекательной фабрикой, а также модернизацию дорожной инфраструктуры и переправы через реку Витим. Оператором выступит ООО «Урях».
Ожидается, что новый ГОК создаст более 700 рабочих мест и обеспечит существенные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Для Бодайбинского района — исторического центра золотодобычи региона — проект станет одним из системообразующих.
Для освоения месторождения (в отдалённой гористой местности) потребуется модернизировать участок дороги от трассы Таксимо — Бодайбо до Витима, а также построить причалы и организовать грузовую и пассажирскую переправу.
— Подписание соглашения с «Нордголд» на площадке ПМЭФ — это конкретный шаг к созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры в Бодайбинском районе. Принципиально важно, что инвестор берёт на себя обязательства не только по добыче, но и по строительству дорог и переправы — строительство инфраструктуры очень важно для развития северных территорий. Со своей стороны, мы обеспечим административное сопровождение и решение земельных вопросов, — сообщил Губернатор Игорь Кобзев.
— Подписание соглашения подтверждает готовность сторон к партнёрству в реализации такого сложного проекта, как Урях. «Нордголд» уже имеет успешный опыт освоения труднодоступных месторождений на Дальнем Востоке. По предварительным оценкам, проектная мощность ГОКа составит 2 млн тонн руды с выходом на производство трёх тонн золота в год, — сообщил генеральный директор «Нордголд» Георгий Смирнов.
«Нордголд» — российская золотодобывающая компания с активами в СНГ и Африке (штаб-квартира в Москве). Основные мощности в России расположены в Якутии (кластер Гросс), также компания развивает полиметаллический проект Сардана и владеет геологоразведочными активами в нескольких регионах.