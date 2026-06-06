В Иркутской области освоят золоторудное месторождение Урях

— Подписание соглашения с «Нордголд» на площадке ПМЭФ — это конкретный шаг к созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры в Бодайбинском районе. Принципиально важно, что инвестор берёт на себя обязательства не только по добыче, но и по строительству дорог и переправы — строительство инфраструктуры очень важно для развития северных территорий. Со своей стороны, мы обеспечим административное сопровождение и решение земельных вопросов, — сообщил Губернатор Игорь Кобзев.