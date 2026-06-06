Центральным событием XXIX Петербургского международного экономического форума, стало выступление Президента России Владимира Путина на пленарной сессии.
Национальный лидер Владимир Путин заявил, что для устойчивого развития необходимо увеличивать капитальные вложения и запускать новый инвестиционный цикл. За 2021−2024 годы прирост инвестиций в России составил почти 38 процентов.
Хабаровский край подтверждает эту тенденцию конкретными цифрами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— 1,4 триллиона рублей инвестиций за последние годы было проинвестировано в Хабаровский край, в том числе и из экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, — отметил губернатор.
Одна из острых тем — поддержка предпринимателей. Глава государства подчеркнул, что малый и средний бизнес должен иметь стабильные и предсказуемые условия для развития. Он предложил зафиксировать порог выручки для применения упрощённой системы налогообложения, не снижая его дальше.
Насколько это актуально для края? У нас 26 процентов от всей экономики — это малый и средний бизнес.
Президент также затронул тему бюджетных кредитов, отметив, что списание задолженностей регионов позволяет направить высвободившиеся средства на развитие, даёт дополнительные ресурсы для решения насущных проблем.
На этой неделе правительство России списало Хабаровскому краю 6,55 миллиарда рублей долга.
— И это не первое списание, — пояснил Дмитрий Демешин. — По инициативе «Единой России» больше месяца назад было списано 7,78 миллиарда рублей кредита, сейчас ещё 6,55. Эти деньги пойдут на поддержку реального сектора экономики, социальных инициатив.
Ключевым условием независимости государства Владимир Путин назвал технологический суверенитет. Суверенная экономика опирается на сквозное внедрение технологий и передовые решения, которые повышают производительность труда.
Хабаровский край, по словам губернатора Дмитрия Демешина, уже доказал, что способен двигаться в этом направлении. Хартия технологического суверенитета и импортозамещения, принятая в крае, работает. К ней присоединилось уже более 390 организаций.
Для участников действуют льготные займы, гарантии и предоставление земельных участков без торгов. Так, в рамках авиастроительного кластера вокруг Комсомольского-на-Амуре авиационного завода малые предприятия выпускают жгуты, кабельные сети, детали для самолётов.
Президент уделил внимание и кадровой повестке, отметив, что в России один из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран. Хабаровский край находится в числе лидеров по этому показателю — уровень безработицы в регионе — 1%.
Дмитрий Демешин добавил, что новый демографический стандарт, который разработан в крае, призван обеспечить качественную жизнь семьям с детьми и закрепить в регионе как местных жителей, так и приезжих специалистов.