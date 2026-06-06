Омский аэропорт попал в историю с махинациями на авиабилетах

В пятницу, 6 июня 2026 года, в пресс-службе судов региона сообщили о ходе процесса в отношении сотрудника ОАО «Омский аэропорт». Воздушная гавань попала в историю с махинациями на авиабилетах.
По всей видимости, теперь уже обвиняемый по статье за мошенничество, от лица компании обещал авиаперелеты.
«По версии следствия, обвиняемый под предлогом приобретения “ваучеров”, якобы предоставляющих право на авиаперелет, а также оформления и продажи авиабилетов для третьих лиц, не имея реальных намерений выполнять взятые на себя обязательства, похитил у потерпевших денежные средства», — говорится в сообщении от пресс-службы судов Омской области.
Клиентов, скорее всего, он привлекал бросовыми ценами. Сколько именно нашлось желающих воспользоваться его услугами, не сообщается. Некоторое представление может дать общая сумма. Ему вменяют похищение порядка 1,9 млн рублей. Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок предварительного следствия.
Ранее Омский аэропорт заявлял о падении прибыли со 120,1 млн рублей в 2024 году до 44,9 млн рублей по итогам 2025 года. Среди причин называется убыток с продаж: с 67,83 млн рублей до более чем 171,34 миллиона рублей. Параллельно выросли другие расходы юрлица.