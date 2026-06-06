Омский аэропорт попал в историю с махинациями на авиабилетах

Ранее Омский аэропорт заявлял о падении прибыли со 120,1 млн рублей в 2024 году до 44,9 млн рублей по итогам 2025 года. Среди причин называется убыток с продаж: с 67,83 млн рублей до более чем 171,34 миллиона рублей. Параллельно выросли другие расходы юрлица.