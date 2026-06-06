ВТБ: российские компании стали избирательнее при выборе инвестпроектов

Среди ключевых инвестиционных направлений ВТБ выделяет технологическое развитие. Речь идет как о создании и масштабировании отечественных технологий, так и о локализации перспективных международных решений на российском рынке. При этом, по словам Сергейчука, новые технологические инициативы, особенно требующие промышленной апробации, нуждаются в инструментах страхования и гарантирования рисков, а также дополнительном сопровождении. Именно такой запрос банк все чаще видит со стороны клиентов.