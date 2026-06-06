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Сечин заявил о готовности «Роснефти» переехать из Москвы

Глава «Роснефти» (MOEX: ROSN) Игорь Сечин заявил, что компания готова к переезду из Москвы в случае поручения президента Владимира Путина. Накануне президент Владимир Путин сообщил, что некоторые крупные компании переедут из Москвы для стимулирования развития бизнеса в регионах.

Глава «Роснефти» (MOEX: ROSN) Игорь Сечин заявил, что компания готова к переезду из Москвы в случае поручения президента Владимира Путина. Накануне президент Владимир Путин сообщил, что некоторые крупные компании переедут из Москвы для стимулирования развития бизнеса в регионах.

«Если Владимир Владимирович нам какое-то указание даст, мы, конечно, выполним», — сказал исполнительный директор компании в разговоре с ТАСС.

В финальной стадии находятся решения о переезде компаний группы РЖД. Глава РЖД Олег Белозеров сообщил агентству, что некоторые дочерние компании могут переехать в Доброград во Владимирской области.

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