Nikkei: Япония восстановила импорт нафты до 80%

Из-за проблем с поставками нафты крупные химические производители в Японии были вынуждены сократить производство. Так, в марте и апреле загрузка заводов по производству этилена в Японии опустились до рекордно низких показателей в 60−70%. Они производят сырье для выпуска пластмасс.