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Nikkei: Япония восстановила импорт нафты до 80%

В мае японские компании импортировали около 1,05 млн тонн нафты, что составляет примерно 78% от среднемесячного показателя за 2025 год.

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Японские компании смогли восстановить объемы импорта нафты, ключевого компонента в нефтехимической отрасли, до 80% от уровня до начала конфликта США и Ирана. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По ее данным, в мае японские компании импортировали около 1,05 млн тонн нафты, что составляет примерно 78% от среднемесячного показателя за 2025 год.

Восстановить объемы импорта помогли альтернативные поставщики, в том числе США, отмечает издание. Кроме того, некоторые танкеры смогли пройти Ормузский пролив и выйти из Персидского залива в азиатском направлении.

Вместе с тем цены по-прежнему на 30% выше, чем до начала конфликта США и Ирана. По словам председателя Японской ассоциации нефтехимической промышленности Косиро Кудо, такие высокие цены сохранятся «еще некоторое время».

Из-за проблем с поставками нафты крупные химические производители в Японии были вынуждены сократить производство. Так, в марте и апреле загрузка заводов по производству этилена в Японии опустились до рекордно низких показателей в 60−70%. Они производят сырье для выпуска пластмасс.

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