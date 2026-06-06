Nikkei: Япония восстановила импорт нафты до 80%

По ее данным, в мае японские компании импортировали около 1,05 млн тонн нафты, что составляет примерно 78% от среднемесячного показателя за 2025 год.
Восстановить объемы импорта помогли альтернативные поставщики, в том числе США, отмечает издание. Кроме того, некоторые танкеры смогли пройти Ормузский пролив и выйти из Персидского залива в азиатском направлении.
Вместе с тем цены по-прежнему на 30% выше, чем до начала конфликта США и Ирана. По словам председателя Японской ассоциации нефтехимической промышленности Косиро Кудо, такие высокие цены сохранятся «еще некоторое время».
Из-за проблем с поставками нафты крупные химические производители в Японии были вынуждены сократить производство. Так, в марте и апреле загрузка заводов по производству этилена в Японии опустились до рекордно низких показателей в 60−70%. Они производят сырье для выпуска пластмасс.