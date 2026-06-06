В омской «Меге» продают магазин за 5 миллионов рублей

В торговом центре «Мега» на Левом берегу продают готовый бизнес — магазин «Моди» с сувенирами, канцтоварами, посудой, игрушками и товарами для дома. Стоимость в объявлении оценивается в 5 миллионов рублей.
Торговая точка работает в Омске три года по франшизе. Площадь помещения — 145 квадратных метров. В цену входит товарный остаток в закупочных ценах на 3 миллиона рублей, а также оборудование и мебель. Арендная ставка в объявлении не указана.
Причиной продажи собственник назвал личные планы: он занят строительством по другому направлению. Магазин продолжает работу.