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Владельца магазина оштрафовали за продажу ветпрепаратов без лицензии в Приморье

Арбитражный суд вынес решение из-за отсутствия специального разрешения.

Источник: Комсомольская правда

В селе Новопокровка индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за реализацию лекарств для животных без лицензии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Во время внепланового визита специалисты Россельхознадзора зашли в продуктовый магазин. Внутри инспекторы обнаружили стеллаж-витрину с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Стоимость продукции была написана на потребительских упаковках простым рукописным способом.

Представители надзорного органа сверились с официальным реестром. Оказалось, что у бизнесмена нет специального разрешения на фармацевтическую деятельность. Сотрудники составили протокол.

«Данные лекарственные препараты находятся на стеллаже-витрине в продуктовом магазине. Согласно сведениям, полученным из Реестра лицензий Россельхознадзора, индивидуальный предприниматель не имеет специального разрешения на осуществление фармацевтической деятельности», — рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

Сейчас инстанция рассмотрела собранные доказательства и приняла решение привлечь ответчика к административной ответственности. В качестве наказания мужчине назначен денежный штраф.