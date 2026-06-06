Владельца магазина оштрафовали за продажу ветпрепаратов без лицензии в Приморье

Во время внепланового визита специалисты Россельхознадзора зашли в продуктовый магазин. Внутри инспекторы обнаружили стеллаж-витрину с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Стоимость продукции была написана на потребительских упаковках простым рукописным способом.