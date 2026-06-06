22 двухэтажных дома, торговый центр и школу построят под Омском

В Омском районе, в деревне Зелёное Поле, планируют возвести 22 двухэтажных дома блокированной застройки, а также торговый центр и центр дополнительного образования. Проект комплексной застройки одобрил архитектурно-градостроительный совет Омской области.
Застройщиком выступает ООО «Орион». В домах предусмотрено 174 блок-секции с приквартирными участками. Площадь под строительство — 82 тысячи квадратных метров, под домами — 34,8 тысячи, общая площадь помещений — 26 тысяч, квартир — 12,2 тысячи квадратов.
Также на территории возведут торговый центр (520 кв. м) и центр допобразования (800 кв. м), который застройщик передаст в муниципальную собственность.
Администрации района и архитектурной мастерской «Почерк» рекомендовали проработать вопрос детской спортплощадки рядом с центром допобразования, а застройщику — газификацию жилья. После предоставления всех документов районная администрация выдаст разрешение на строительство.
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