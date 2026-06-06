Эксперт Миронов: РФ вряд ли сможет в ближайшие годы создать аналог гида Michelin

«В ближайшие годы мы этого не ждем. Для того чтобы мы запустили что-то свое у нас нет независимого игрока. У нас все ресторанные премии сегодня, к сожалению, коммерческие. Пока не могу назвать ни одной премии, которая могла бы перерасти в гид Michelin. Нет филантропов, которые были бы готовы сделать это бесплатно», — сказал Миронов.