Эксперт Миронов: РФ вряд ли сможет в ближайшие годы создать аналог гида Michelin

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Создание в России гида, аналогичного ресторанному гиду Michelin, в ближайшие годы маловероятно, рассказал ТАСС вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«В ближайшие годы мы этого не ждем. Для того чтобы мы запустили что-то свое у нас нет независимого игрока. У нас все ресторанные премии сегодня, к сожалению, коммерческие. Пока не могу назвать ни одной премии, которая могла бы перерасти в гид Michelin. Нет филантропов, которые были бы готовы сделать это бесплатно», — сказал Миронов.
Он добавил, что сейчас премии, которые есть в России, либо коммерческие, либо маленькие и охватывают недостаточное количество ресторанов. «Их нельзя назвать полноценным гидом. Потому что когда, допустим, из 10 тыс. ресторанов оценили 20, какая это премия?», — подчеркнул Миронов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.