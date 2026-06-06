В Роскачестве заявили, что разработка ГОСТа на шаурму продолжается

«Наша цель — в первую очередь стандартизировать производственные процессы, чтобы снизить риски, присущие изготовлению данной продукции. Шаурма относится к продукции со специфическими рисками. Кроме того, при продаже в ретейле это сегмент готовой еды, по которой сейчас разрабатываем стандарт на готовую еду тоже. Поэтому да, ГОСТ будет», — резюмировал глава Роскачества.