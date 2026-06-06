В Роскачестве заявили, что разработка ГОСТа на шаурму продолжается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Работа над созданием национального стандарта на шаурму продолжается, получено много комментариев и предложений. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ глава Роскачества Максим Протасов.
«Так как мы получили достаточно много комментариев и предложений по внесению корректировок в системы менеджмента качества и принципы пищевой безопасности при производстве шаурмы, то работа продолжается», — сказал он, не уточнив конкретных сроков принятия документа.
Протасов отметил, что ГОСТ на шаурму необходим, поскольку эта категория демонстрирует рост.
«Наша цель — в первую очередь стандартизировать производственные процессы, чтобы снизить риски, присущие изготовлению данной продукции. Шаурма относится к продукции со специфическими рисками. Кроме того, при продаже в ретейле это сегмент готовой еды, по которой сейчас разрабатываем стандарт на готовую еду тоже. Поэтому да, ГОСТ будет», — резюмировал глава Роскачества.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.