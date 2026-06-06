Средняя зарплата в Новосибирской области перешагнула 91 тысячу

Разница между двумя цифрами — более 30 тысяч рублей. Именно такой разрыв показывает, насколько неравномерно распределены доходы в регионе. Для рядового жителя Новосибирска 60 тысяч — куда более реальная планка, чем далекие 91 тысяча. Эксперты советуют ориентироваться именно на медианный показатель, чтобы не питать иллюзий и трезво оценивать ситуацию на рынке труда.