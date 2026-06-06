В Новосибирске построят технопарк для IT-компаний на 900 рабочих мест

Проект рассчитан на 900 рабочих мест, общая площадь составит 15 тысяч кв. м. Кроме того, строительство этого технохаба станет лишь первым этапом создания крупнейшего в Сибири бизнес-пространства класса А на 2500 рабочих мест и 55 тысяч кв. м. Инвестиции превысят 10 млрд рублей.