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В Новосибирске построят технопарк для IT-компаний на 900 рабочих мест

Площадка в «Инских холмах» получит инвестиции более 10 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в сити-квартале «Инские холмы» построят технопарк в сфере высоких компьютерных технологий. Перед регионом стоит задача создать среду для развития IT-компаний, стартапов, вузов и научных институтов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Проект рассчитан на 900 рабочих мест, общая площадь составит 15 тысяч кв. м. Кроме того, строительство этого технохаба станет лишь первым этапом создания крупнейшего в Сибири бизнес-пространства класса А на 2500 рабочих мест и 55 тысяч кв. м. Инвестиции превысят 10 млрд рублей.

На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Новосибирской области подписало соглашение о сотрудничестве с крупным банком и спецзастройщиком. Резиденты получат господдержку, а вузы помогут с подготовкой кадров. Площадка станет точкой запуска решений в сфере ИИ, больших данных и кибербезопасности.