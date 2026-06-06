В Новосибирске построят технопарк для IT-компаний на 900 рабочих мест

В Новосибирске в сити-квартале «Инские холмы» построят технопарк в сфере высоких компьютерных технологий. Перед регионом стоит задача создать среду для развития IT-компаний, стартапов, вузов и научных институтов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.
Проект рассчитан на 900 рабочих мест, общая площадь составит 15 тысяч кв. м. Кроме того, строительство этого технохаба станет лишь первым этапом создания крупнейшего в Сибири бизнес-пространства класса А на 2500 рабочих мест и 55 тысяч кв. м. Инвестиции превысят 10 млрд рублей.
На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Новосибирской области подписало соглашение о сотрудничестве с крупным банком и спецзастройщиком. Резиденты получат господдержку, а вузы помогут с подготовкой кадров. Площадка станет точкой запуска решений в сфере ИИ, больших данных и кибербезопасности.