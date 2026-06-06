Эта техника исчезнет из магазинов: чем обернется запрет на параллельный импорт

IrkutskMedia, 6 июня. С 1 апреля в России запретили параллельный импорт техники от крупных зарубежных брендов, включая Samsung, Sony, Hitachi и Toshiba. Теперь такие товары можно ввозить только с разрешения правообладателя. Это касается компьютеров, серверов, мониторов, накопителей и отдельных компонентов — но не всей электроники.