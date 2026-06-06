Эта техника исчезнет из магазинов: чем обернется запрет на параллельный импорт

IrkutskMedia, 6 июня. С 1 апреля в России запретили параллельный импорт техники от крупных зарубежных брендов, включая Samsung, Sony, Hitachi и Toshiba. Теперь такие товары можно ввозить только с разрешения правообладателя. Это касается компьютеров, серверов, мониторов, накопителей и отдельных компонентов — но не всей электроники.
«Это не полное сворачивание параллельного импорта, а точечная корректировка по брендам компьютерной техники и комплектующих… Большинство видов бытовой техники, включая привычные гаджеты, будут ввозить в страну по обычной схеме», — пояснил генеральный директор компании «Байт» Константин Хабаров.
Смартфоны, в том числе Apple, пока не попали под запрет, но в будущем список может расшириться.
Эксперты предупреждают, что цены на цифровую технику из «запрещённого» списка вырастут на 5−10%. Подорожание подогреет и новый сбор на зарубежное оборудование, который введут осенью, а также мировой рост спроса на оперативную память. Дороже станет и ремонт — из-за дефицита запчастей, пишет tmn.aif.ru.