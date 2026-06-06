В АИРР отметили тенденцию регионов к определению специализации

Смекалин подчеркнул, что распределение регионов позволит более эффективно предоставлять меры поддержки. «Таким образом и регион, и федеральный центр могут смотреть, какие именно меры государственной поддержки востребованы на той или иной территории, где необходимо привлекать высокотехнологичные кадры, научные кадры, где нужно поддерживать университеты, лаборатории, центры прототипирования, где нужно строить технопарки, индустриальные парки. И вот такая тенденция, — она сейчас очень серьезно просматривается, мы видим уже это распределение и надеемся, что в дальнейшем это станет точечной и адресной мерой поддержки для регионов», — добавил он.