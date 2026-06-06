В АИРР отметили тенденцию регионов к определению специализации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Тенденция регионов к определению специализации отмечается в рамках технологического и инновационного развития. Таким мнением с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин.
Ранее АИРР представила расчет индекса востребованности кадров для инновационной экономики (STEM). Он разработан для оценки кадрового потенциала и выявления дисбалансов на рынках труда в профессиональных областях, стратегически важных для технологического развития экономики.
«Мы видим, что сейчас появляется очень серьезная специализация регионов. Регионы-заказчики инноваций и научных исследований — это, в основном, как правило, промышленные регионы, регионы с производственной экономикой, регионы — исполнители и регионы — генераторы инноваций, регионы, в которых сконцентрированы научно-исследовательские центры, университеты, научные кампусы. Такое распределение компетенций по стране, по регионам мы начинаем видеть», — сказал он.
Смекалин подчеркнул, что распределение регионов позволит более эффективно предоставлять меры поддержки. «Таким образом и регион, и федеральный центр могут смотреть, какие именно меры государственной поддержки востребованы на той или иной территории, где необходимо привлекать высокотехнологичные кадры, научные кадры, где нужно поддерживать университеты, лаборатории, центры прототипирования, где нужно строить технопарки, индустриальные парки. И вот такая тенденция, — она сейчас очень серьезно просматривается, мы видим уже это распределение и надеемся, что в дальнейшем это станет точечной и адресной мерой поддержки для регионов», — добавил он.
По словам Смекалина, рейтингование регионов в сфере технологического и инновационного развития не является эффективным инструментом оценки текущего состояния отрасли в силу их разнородности. Поэтому исследования АИРР направлены на то, чтобы узнать сильные и слабые стороны каждого региона, тем самым подобрав индивидуальные меры поддержки.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.