Япония оправилась от нефтехимического удара — импорт нафты резко вырос

Японским компаниям удалось существенно восстановить поставки нафты, которая является одним из основных видов сырья для нефтехимической промышленности. Как сообщает газета Nikkei со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, объемы импорта приблизились к 80% от уровня, существовавшего до обострения ситуации вокруг конфликта между США и Ираном.
По информации издания, в мае в страну было ввезено около 1,05 млн тонн нафты. Этот показатель соответствует примерно 78% среднемесячного объема импорта, зафиксированного в 2025 году.
Восстановлению поставок способствовало расширение круга поставщиков. В частности, часть необходимых объемов была закуплена у американских компаний. Кроме того, отдельные танкеры смогли пройти через Ормузский пролив и доставить сырье на азиатские рынки.
Несмотря на улучшение ситуации с поставками, стоимость нафты остается заметно выше прежних значений. По данным Nikkei, цены сохраняются примерно на 30% выше уровня, который наблюдался до начала кризиса. Председатель Японской ассоциации нефтехимической промышленности Косиро Кудо считает, что период высоких цен может продлиться еще некоторое время.
Перебои с поставками ранее отразились на работе японских химических предприятий. В марте и апреле уровень загрузки заводов по производству этилена снизился до рекордно низких значений — около 60−70%.
Нафта играет важную роль в работе нефтехимического сектора Японии, поскольку используется для производства этилена и других базовых компонентов. От стабильности ее поставок напрямую зависит выпуск пластмасс и широкого спектра промышленной продукции, востребованной как на внутреннем рынке, так и за пределами страны.
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