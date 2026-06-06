Япония оправилась от нефтехимического удара — импорт нафты резко вырос

Японским компаниям удалось существенно восстановить поставки нафты, которая является одним из основных видов сырья для нефтехимической промышленности. Как сообщает газета Nikkei со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, объемы импорта приблизились к 80% от уровня, существовавшего до обострения ситуации вокруг конфликта между США и Ираном.