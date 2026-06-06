Россиянам рассказали о ценах на продукты: чего ожидать до конца 2026 года

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в России до целевого уровня уже в следующем году. По итогам первых пяти месяцев 2026 года инфляция опустилась до 5,3% в годовом выражении. Ожидается, что в 2027 году этот показатель снизится до 4%.