На Левом берегу появится международный студенческий кампус

Хоценко отметил, что после получения рекомендации от заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко была подготовлена и подана заявка, и власти надеются на успех. Он добавил, что после детального анализа было решено реализовать проект в левобережной части Омска. Губернатор уточнил, что была выбрана территория рядом с микрорайоном Зелёная река, где уже развита коммунальная и социальная инфраструктура, а также имеется жилой фонд от компании «Эталон», школы и детские сады для преподавателей и студентов.