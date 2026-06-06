На Левом берегу появится международный студенческий кампус

Региональное правительство подало заявку на создание кампуса мирового уровня в Омске. Об этом накануне сообщил губернатор Виталий Хоценко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Хоценко отметил, что после получения рекомендации от заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко была подготовлена и подана заявка, и власти надеются на успех. Он добавил, что после детального анализа было решено реализовать проект в левобережной части Омска. Губернатор уточнил, что была выбрана территория рядом с микрорайоном Зелёная река, где уже развита коммунальная и социальная инфраструктура, а также имеется жилой фонд от компании «Эталон», школы и детские сады для преподавателей и студентов.
Кроме того, этот участок расположен вблизи действующего аэропорта имени Карбышева и выезда к новому аэропорту Омск — Фёдоровка, который планируется построить к 2028 году. Хоценко подчеркнул, что кампус будет масштабным и многофункциональным, включая общежитие, гостиницу для преподавателей, лаборатории, технопарк и другие объекты. Он выразил уверенность в необходимости такого проекта для региона.