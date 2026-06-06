В России работают над запуском онлайн-продажи алкоголя и рецептурных препаратов

В России ведется работа по запуску онлайн-продаж алкогольной продукции и рецептурных лекарственных средств. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, любые товары, которые легально продаются в обычных магазинах, в перспективе могут появиться и в интернете, но для сложных категорий необходим безопасный, контролируемый государством периметр.
«Мы в целом считаем, что любые товары, которые легально продаются в традиционном канале, могут продаваться онлайн», — сказал глава АКИТ.
Он отметил, что необходимые технологии уже существуют: прослеживаемость алкоголя и лекарств обеспечивают системы ЕГАИС и маркировка «Честный знак», а для подтверждения возраста или идентификации покупателя можно использовать Единую биометрическую систему или, в ряде сценариев, мессенджер «Макс». Ряд крупных участников рынка уже участвуют в эксперименте по применению биометрии в продажах товаров категории 18+. По данным ассоциации, результаты положительные, сбоев не было.
Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств завершился в этом году, и в АКИТ рассчитывают на его продолжение с учетом курса Минздрава на развитие информационных систем и перевод рецептов в электронный вид. Что касается алкоголя, то, по словам Соколова, политическая воля по вопросу доставки российского вина уже трижды выражалась на самом высоком уровне, и теперь остается дождаться реализации.