В России работают над запуском онлайн-продажи алкоголя и рецептурных препаратов

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств завершился в этом году, и в АКИТ рассчитывают на его продолжение с учетом курса Минздрава на развитие информационных систем и перевод рецептов в электронный вид. Что касается алкоголя, то, по словам Соколова, политическая воля по вопросу доставки российского вина уже трижды выражалась на самом высоком уровне, и теперь остается дождаться реализации.