В центре коттеджной застройки под Омском построят ТЦ

В деревне Зеленое поле Омского района на кадастровом участке под № 55:20:110601:2283 хотят возвести 22 двухэтажных дома на 174 блок-секции с приквартирными участками. В списке также возведение торгового центра и центра дополнительного образования. Площадь участка под застройку составила около 82 тысяч квадратных метров.
Такую инициативу омской компании «Орион» Анжелы Наргарян одобрили на заседании регионального архитектурно-градостроительного совета.
Эскиз домов не обнаружен. Известно, что территорию Зеленого Поля под Омском будут осваивать по программе комплексного развития территорий. Судя по карте, микрорайон окружает коттеджная застройка. По всей вероятности, инвестор увидел в территории логистически удобное месторасположение и надеется на трафик покупателей из-за равноудаленности ТЦ от всех.
Сроки реализации проекта неизвестны.
Отметим, ранее заявлялось о появлении нового микрорайона у «Птичьей гавани» в Омске.