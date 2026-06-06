В центре коттеджной застройки под Омском построят ТЦ

Эскиз домов не обнаружен. Известно, что территорию Зеленого Поля под Омском будут осваивать по программе комплексного развития территорий. Судя по карте, микрорайон окружает коттеджная застройка. По всей вероятности, инвестор увидел в территории логистически удобное месторасположение и надеется на трафик покупателей из-за равноудаленности ТЦ от всех.