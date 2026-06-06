Минфин: налоговые и неналоговые доходы регионов за четыре месяца выросли на 4%

«Региональные бюджеты в целом устойчивы. По итогам первых четырех месяцев 2026 года налоговые и неналоговые доходы регионов выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это дополнительно 299 млрд рублей. Консолидированные бюджеты регионов исполнены с профицитом в размере 483 млрд рублей. При этом профицит сложился в 46 субъектах РФ. Выросли и остатки средств на счетах регионов — до 3,6 трлн рублей», — отметил замминистра.