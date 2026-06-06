Минфин: налоговые и неналоговые доходы регионов за четыре месяца выросли на 4%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объем налоговых и неналоговых доходов регионов по итогам января — апреля текущего года увеличился на 4% в годовом сравнении, что позволило привлечь дополнительно 299 млрд рублей. Об этом заявил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников.
«Региональные бюджеты в целом устойчивы. По итогам первых четырех месяцев 2026 года налоговые и неналоговые доходы регионов выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это дополнительно 299 млрд рублей. Консолидированные бюджеты регионов исполнены с профицитом в размере 483 млрд рублей. При этом профицит сложился в 46 субъектах РФ. Выросли и остатки средств на счетах регионов — до 3,6 трлн рублей», — отметил замминистра.
Он также отметил, что предварительные результаты пяти месяцев показывают рост налоговых и неналоговых доходов регионов чуть выше 5% по отношению к 2025 году.
«По регионам ситуация остается неоднородной, в некоторых субъектах темпы роста доходов пока ниже плановых», — подчеркнул Кадочников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 8 июня в 13:00 мск.