Участники СЭЗ инвестируют почти 191 млрд рублей в ЛНР

«Привлекательными условиями для застройщиков, которые могут прибыть на территорию республики и начать строительство, является СЭЗ, которая предлагает достаточно льготные условия по налогообложению, по получению земли, по отведению земли, по строительству подземных коммуникаций и так далее. Привлекательность достаточно большая, поэтому мы работаем в этом направлении очень активно», — отметил глава региона.