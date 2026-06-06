Участники СЭЗ инвестируют почти 191 млрд рублей в ЛНР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) вложат почти 191 млрд рублей в ЛНР, сообщил ТАСС глава региона Леонид Пасечник на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Свободная экономическая зона стала ключевым драйвером развития нашего региона: с 2023 года статус резидента СЭЗ получил 191 субъект предпринимательской деятельности. Они реализуют 204 проекта с общим объемом инвестиций почти 191 млрд рублей», — сказал Пасечник.
В частности, только за первые 5 месяцев 2026 года в СЭЗ вошли 16 новых участников с 17 инвестпроектами. Вложения по этим проектам составляют почти 19,5 млрд рублей, в том числе СЭЗ привлекает застройщиков.
«Привлекательными условиями для застройщиков, которые могут прибыть на территорию республики и начать строительство, является СЭЗ, которая предлагает достаточно льготные условия по налогообложению, по получению земли, по отведению земли, по строительству подземных коммуникаций и так далее. Привлекательность достаточно большая, поэтому мы работаем в этом направлении очень активно», — отметил глава региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.