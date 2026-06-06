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Омская область привлекла 137 миллиардов рублей инвестиций на ПМЭФ-2026

Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о значительном успехе региона на XXIX Петербургском международном экономическом форуме, где Омская область привлекла 137 миллиардов рублей инвестиций. Этот результат стал итогом активной работы делегации региона, возглавляемой губернатором, на крупнейшей деловой площадке страны.

В ходе трёх дней форума состоялись десятки встреч с руководителями крупных компаний, федеральных структур и партнёров. Основное внимание было сосредоточено на реализации инвестиционных проектов в таких ключевых отраслях, как промышленность, агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура и логистика.

Особое значение имели соглашения, направленные на расширение производственных мощностей существующих предприятий, создание новых рабочих мест и внедрение современных технологий. Также обсуждалось развитие экспортного потенциала региона.

Виталий Хоценко отметил, что отдельный блок переговоров был посвящён международному сотрудничеству, в частности, укреплению партнёрских отношений с Республикой Беларусь и другими странами, а также расширению взаимодействия с регионами России и зарубежными партнёрами.

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