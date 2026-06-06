РСТ: турпоток по РФ в 2026 году может снизиться по сравнению с 2025 годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Туристический поток по России в 2026 году может немного снизиться по отношению к 2025 году и составит около 90 млн поездок. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
«Можно ожидать, судя по тенденциям, которые мы имеем, близко к прошлогодним показателям, но, может быть, с небольшим отставанием. Думаю, что какого-то заметного снижения не будет. Целимся в прошлогодний объем по количеству поездок — около 90 млн», — сказал он.
Эксперт отметил, что внутренний рынок начинает отыгрывать снижение спроса своим ценовым предложением. Рост цен на летний сезон минимален относительно 2025 года и составляет около 3%. «И то понимаем, что это средняя температура по больнице. Множество регионов показывают даже снижение цен, тем самым будут компенсировать туристический поток», — пояснил Уманский.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.