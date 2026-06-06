РСТ: турпоток по РФ в 2026 году может снизиться по сравнению с 2025 годом

«Можно ожидать, судя по тенденциям, которые мы имеем, близко к прошлогодним показателям, но, может быть, с небольшим отставанием. Думаю, что какого-то заметного снижения не будет. Целимся в прошлогодний объем по количеству поездок — около 90 млн», — сказал он.