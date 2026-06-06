Зарплатный долг в 98 млн рублей вернули работникам в Челнах

По данным надзорного ведомства, задолженность перед 121 работником компании, включая 18 уволенных сотрудников, составила более 23 млн рублей. Кроме того, перед 591 работником дочерних организаций образовалась задолженность в размере свыше 75 млн рублей. По результатам проверки прокуратура внесла директору предприятия представление об устранении нарушений. Руководитель организации также был привлечен к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ и оштрафован.