Зарплатный долг в 98 млн рублей вернули работникам в Челнах

Прокуратура города Набережные Челны провела проверку деятельности ООО «РБР 16» и выявила нарушения трудового законодательства, связанные с несвоевременной выплатой заработной платы сотрудникам.
По данным надзорного ведомства, задолженность перед 121 работником компании, включая 18 уволенных сотрудников, составила более 23 млн рублей. Кроме того, перед 591 работником дочерних организаций образовалась задолженность в размере свыше 75 млн рублей. По результатам проверки прокуратура внесла директору предприятия представление об устранении нарушений. Руководитель организации также был привлечен к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ и оштрафован.
«После вмешательства прокуратуры задолженность на сумму свыше 98 млн рублей была полностью погашена», — уточнили в пресс-службе.
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